Karaman'da Koruyucu Aile Paneli düzenlendi

Karaman'da "Bir Yetime Aile Olmak" temalı Koruyucu Aile Paneli gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, ailenin bir çocuk için çok önemli olduğunu söyledi.

Ailenin, bir çocuğun güvenle büyümesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için gerekli ve birincil ortam olduğunu anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Her çocuğun sağlıklı gelişebilmesi için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyacı vardır. Sizler koruyucu aileler olarak, çocuklarımıza fedakarca destek olmaktasınız. Aynı şekilde sizler, yuvalarınızı, kalplerinizi açarak bu evlatlarımızın hayatlarının her evresini belirleyecek çocukluk dönemlerini sağlıklı şekilde geçirmeleri ve normal hayatlarına devam etmeleri konusunda ciddi gayretler göstermektesiniz." diye konuştu.

Devletin her zaman tüm imkanlarıyla çocukların ve koruyucu ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması için uzun yıllardır çok titiz çalışmalar yürütmektedir. Karaman'da halihazırda 47 evladımızın, koruyucu aile hizmet modeliyle aile yanında bakım ve gözetimi sağlanmaktadır. Merhamet hava gibi, su gibi muhtaç olduğumuz bir erdemdir. Bizler de merhameti bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Kendimizi merhametle süslemeliyiz. Dünya üzerinde merhametsizliğin zulmün zirveye ulaştığı çağımızda, bu gibi fedakarlıklar geleceğe dair umutlarımızı tekrardan yeşertmektedir. Hep birlikte el ele vererek şefkat dolu bir dünyaya ulaşacağımıza sonuna kadar inanıyorum."

Koruyucu ailelerden Özgül ile Kemal Ergün çifti, koruyucu aile olma süreçlerinden bahsederek, tecrübelerini katılımcılarla paylaşıp, herkesi koruyucu aile olmaya davet etti.