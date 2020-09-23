Karaman'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında esnafları denetledi.

Işık, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde bulunan Gazi Paşa Bedesteni'ndeki esnafları gezerek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Yapılan denetimler sırasında esnaflarla sohbet eden Işık, siperlik maske kullanımı, temizlik kuralları ve fiziki mesafenin korunması konularında hassasiyet göstermelerini istedi.

Işık, Kovid-19 salgını tehdidinin ortadan tamamen kalkması için toplum olarak belirlenen kurallara uyulması gerektiğini belirterek, özellikle maske kullanımı ve temizlik kurallarına dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Vali Işık'a, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun da eşlik etti.