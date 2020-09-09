Karaman'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Karaman il merkezindeki meydandan görünüm

Vatandaşlardan görüntü

Güvenlik birimlerinin kimlik kontrolü yapması - Karaman'da Kovid-19 denetimleri

Karaman'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son haftada günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında Karaman'ı da göstermesinin ardından, kentte denetimler sıkılaştırıldı.

Maske takmanın zorunlu, dondurma ve kuruyemiş yemenin, sigara içmenin yasak olduğu bölgelerde polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Kentin işlek caddelerinden İsmet Paşa, 1. ve 2. İstasyon caddelerinde polis ve bekçiler, vatandaşların ateşini ölçerek, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Maske takmayan ve kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.