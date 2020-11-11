Karaman'da Kovid-19 ile mücadelede başarılı personel ödüllendirildi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gösterdikleri performans ve gayretlerinden dolayı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu personelini ödüllendirdi.

Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Işık, salgının ilde yayılmasının önlenmesi sürecinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı müdürlük personelini tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kovid-19 salgını ile mücadelede kurumun çalışmaları hakkında bilgiler alan Işık, kurum bünyesinde hizmetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, başarı belgesi ile ödüllendirdi.