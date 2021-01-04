Karaman'da Kovid -19 salgınının nedenleri ve etkileri MEVKA desteği ile rapor haline gelecek - Son Dakika

Karaman'da Kovid -19 salgınının nedenleri ve etkileri MEVKA desteği ile rapor haline gelecek

04.01.2021 16:43
Karaman'da Kovid -19 salgınının nedenleri ve etkileri MEVKA desteği ile rapor haline gelecek, System.String[]

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansı 2020 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında sunulan "COVID 19 Bulaşı Nedenlerinin ve Etkilerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkilendirilerek İl Raporu Hazırlanması Projesi" destek almaya hak kazandı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansı 2020 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında sunulan "COVID 19 Bulaşı Nedenlerinin ve Etkilerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkilendirilerek İl Raporu Hazırlanması Projesi" destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi Karaman Valiliğinde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından imzalandı.

Karaman Valiliği'nin de ortağı olduğu proje ile Kovid-19 virüsünden enfekte olmuş bireylere yönelik bir anket düzenlenerek yaş, cinsiyet, kronik hastalıklar, madde kullanım durumu, koruyucu önlemlere uyma durumları ve hastalığı geçirme şiddetleri gibi değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler SPSS ortamında analiz edilerek rapor hazırlanması, hazırlanan raporun il pandemi mücadelesinde alınacak önlemler için rehber oluşturması amaçlanmakta.

Atılan imzaların ardından proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Işık, etkili ve güvenli bir aşı ortaya çıkıncaya kadar ya da pandeminin sonlanmasına kadar yapılacak en iyi önlemin salgının yayılmasını kontrol etmek, yayılmanın yönü hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara yönelik bölgesel önlemler alınmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yapılan tüm uyarılar, kısıtlamalar ve tedbirlerin her zaman istenen sonucu veremediğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Eylül ayı, ilimiz için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin en ağır dalgasının yaşandığı dönem olmuştur. Özellikle tatiller ve bayram törenleri sonrası ile pazar faaliyetlerindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla belli dönemlerde virüs yayılma hızında artış yaşandığı sayısal olarak tespit edilse de, bu süre zarfında elde edilen bilgiler gözleme dayanmaktadır. Sadece sayısal veriler üzerinden nicel yorumlar yapılmakta, ilimizde bulaşın yönü, sebebi, sosyo ekonomik yapı ve farklı değişkenler ilişkisi içerisinde etki durumunun ölçülmesine yönelik bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Salgınla daha etkin mücadele edebilmek adına virüsün neden ve etkilerinin ortaya konulması amacıyla ajansımız tarafından desteklenecek proje sayesinde ilimizde yeni tip koronavirüs ile ilgili ilk bilimsel raporlama işlemi gerçekleştirilerek virüsün yayılma yönü, hangi değişkenlerde daha etkili olduğu ve bireyleri etkileme durumları arasındaki ilişkileri somut olarak ortaya koyulacaktır."

Bu çalışmanın, Karaman'da pandemi sürecinde gerçekleştirilecek koruyucu ve önleyici tedbirlerin ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacak somut bir veri kaynağı olması bakımından da büyük önem arz ettiğini vurgulayan Işık, "Bununla birlikte ortaya çıkacak çalışma raporu, Sağlık Bakanlığı, 80 il valiliği ve il sağlık müdürlüğü ile paylaşılarak pandemi ile mücadelede örnek bir çalışma teşkil edecektir. Amaçları ve hedefleri açısından son derece önem atfettiğimiz projenin bir an önce hayata geçirilmesi temennisi ile projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaman Valiliği, mevlana, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da Kovid -19 salgınının nedenleri ve etkileri MEVKA desteği ile rapor haline gelecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak         
15:54
Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti         
15:46
Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı         
15:23
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti         
14:46
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti         
12:32
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 16:57:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da Kovid -19 salgınının nedenleri ve etkileri MEVKA desteği ile rapor haline gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei