Karaman'da Kovid -19 salgınının nedenleri ve etkileri MEVKA desteği ile rapor haline gelecek - Son Dakika

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansı 2020 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında sunulan "COVID 19 Bulaşı Nedenlerinin ve Etkilerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkilendirilerek İl Raporu Hazırlanması Projesi" destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi Karaman Valiliğinde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından imzalandı.

Karaman Valiliği'nin de ortağı olduğu proje ile Kovid-19 virüsünden enfekte olmuş bireylere yönelik bir anket düzenlenerek yaş, cinsiyet, kronik hastalıklar, madde kullanım durumu, koruyucu önlemlere uyma durumları ve hastalığı geçirme şiddetleri gibi değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler SPSS ortamında analiz edilerek rapor hazırlanması, hazırlanan raporun il pandemi mücadelesinde alınacak önlemler için rehber oluşturması amaçlanmakta.

Atılan imzaların ardından proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Işık, etkili ve güvenli bir aşı ortaya çıkıncaya kadar ya da pandeminin sonlanmasına kadar yapılacak en iyi önlemin salgının yayılmasını kontrol etmek, yayılmanın yönü hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara yönelik bölgesel önlemler alınmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yapılan tüm uyarılar, kısıtlamalar ve tedbirlerin her zaman istenen sonucu veremediğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Eylül ayı, ilimiz için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin en ağır dalgasının yaşandığı dönem olmuştur. Özellikle tatiller ve bayram törenleri sonrası ile pazar faaliyetlerindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla belli dönemlerde virüs yayılma hızında artış yaşandığı sayısal olarak tespit edilse de, bu süre zarfında elde edilen bilgiler gözleme dayanmaktadır. Sadece sayısal veriler üzerinden nicel yorumlar yapılmakta, ilimizde bulaşın yönü, sebebi, sosyo ekonomik yapı ve farklı değişkenler ilişkisi içerisinde etki durumunun ölçülmesine yönelik bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Salgınla daha etkin mücadele edebilmek adına virüsün neden ve etkilerinin ortaya konulması amacıyla ajansımız tarafından desteklenecek proje sayesinde ilimizde yeni tip koronavirüs ile ilgili ilk bilimsel raporlama işlemi gerçekleştirilerek virüsün yayılma yönü, hangi değişkenlerde daha etkili olduğu ve bireyleri etkileme durumları arasındaki ilişkileri somut olarak ortaya koyulacaktır."

Bu çalışmanın, Karaman'da pandemi sürecinde gerçekleştirilecek koruyucu ve önleyici tedbirlerin ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacak somut bir veri kaynağı olması bakımından da büyük önem arz ettiğini vurgulayan Işık, "Bununla birlikte ortaya çıkacak çalışma raporu, Sağlık Bakanlığı, 80 il valiliği ve il sağlık müdürlüğü ile paylaşılarak pandemi ile mücadelede örnek bir çalışma teşkil edecektir. Amaçları ve hedefleri açısından son derece önem atfettiğimiz projenin bir an önce hayata geçirilmesi temennisi ile projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.