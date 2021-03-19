Karaman'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden bazı vatandaşlar taziye için toplandı - Son Dakika

Karaman'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden bazı vatandaşlar taziye için toplandı
19.03.2021 09:45
Kovid-19 risk haritasına göre "Yüksek riskli" iller kategorisindeki Karaman'da taziye için toplanan bazı vatandaşlar polis ekiplerince dağıtıldı.
Kovid-19 risk haritasına göre "Yüksek riskli" iller kategorisindeki Karaman'da taziye için toplanan bazı vatandaşlar polis ekiplerince dağıtıldı.
Yeşilada Mahallesinde bir evde çok sayıda kişinin toplandığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese geldi. Evde toplanan kişilerin taziye için geldiğini öğrenen ekipler, ev sahibi ve evdekileri Kovid-19 tedbirlerine uyulması gerektiği konusunda uyardı.
Grup, uyarıların ardından dağıtıldı.
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