Son Dakika Haberleri: Karaman'da Köy Kahvehanesine Silahlı Saldırı 1 Yaralı

Karaman'da Köy Kahvehanesine Silahlı Saldırı 1 Yaralı

2 saat önce

Karaman'da Alaçatı köyünde kimliği belirlenemeyen iki kişinin, kahvehaneye pompalı tüfekle saldırısı sonucu Ali Çetinkaya (45) yaralandı.

Karaman'da Köy Kahvehanesine Silahlı Saldırı 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da Alaçatı köyünde kimliği belirlenemeyen iki kişinin, kahvehaneye pompalı tüfekle saldırısı sonucu Ali Çetinkaya (45) yaralandı. Saldırganlar kısa süren kovalamaca sonucu minibüsü terk edip kaçtı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Alaçatı köyündeki kahvehanede meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki kişi 33 U 7699 plakalı minibüsle kahvehanenin önüne gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Çetinkaya, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı Çetinkaya çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan jandarma, saldırganların minibüsle kent merkezine gittiklerini saptadı. Bunun üzerine şehir merkezinde alarma geçen polis, Turgut Özel Caddesi'nde saldırganların minibüsünü belirledi. Kısa süren kovalamacanın ardından iki kişi, minibüsü terk edip, karanlığında etkisiyle izini kaybettirdi. Polis, minibüste yaptığı incelemede iki adet pompalı tüfek ele geçirdi. Saldırganların yakalanması için çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:05 Kaynak: DHA

Çetinkaya, Alaçatı, Karaman, Güncel
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