Karaman'da köylüler koronavirüs nedeniyle ÇED toplantısına katılmadı - Son Dakika

Karaman'da köylüler koronavirüs nedeniyle ÇED toplantısına katılmadı

Karaman'ın Kazımkarabekir İlçesine bağlı Karalgazi köyünde açılacak mermer ocağı için düzenlenecek Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı köy halkının toplantıya katılmaması nedeniyle yapılamadı.

Karaman'ın Kazımkarabekir İlçesine bağlı Karalgazi köyünde açılacak mermer ocağı için düzenlenecek Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı köy halkının toplantıya katılmaması nedeniyle yapılamadı.

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Köy meydanına gelen Karaman Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile mermer ocağı açmak isteyen firmanın yetkilileri ve jandarma ekipleri köy muhtarı Ali Küçük ile görüştü. Toplantıya köy halkından katılım olmazken yetkililer tutanak tutarak köyden ayrıldı.

Muhtar Ali Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada bu toplantının şimdi yapılmaması için gerekli yerlere dilekçe verdiklerini söyledi.

Köy halkının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle komşularıyla bile görüşmediğini ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"Konya ve Karaman'daki son günlerdeki koronavirüs vakalarındaki artış hepimizi etkiledi. Evimizden tarlalarımıza bile korkarak gidip geliyoruz. Bu yüzden köyümüzde yapılacak ÇED toplantısının ileri bir tarihte yapılması için ilgili yerlere dilekçe verdik. Fakat toplantı ertelenmedi. Köy halkı da bu şartlarda toplantıya katılamayacaklarını ilettiler. Bunu yetkililere de anlattık. Fakat yetkililer tutanakta mermer ocağının istemediğimiz için toplantıya katılmadığımızı yazmışlar. Evet biz mermer ocağını istemiyoruz. Çünkü tarım alanlarımız zarar görecek. Ama bu toplantıya halkımızın katılmama sebebi salgındır. Bana mermer ocağını istemediğimiz için toplantıya katılmadığımız yönünde tutulan tutanağı muhtar olarak imzalamamı istediler. Ben de 'pandemi' yüzünden yazarsanız imzalarım dedim. Tutanağı imzalamadım. Böylece toplantı yapılamadı."

Çevresel Etki Değerlendirme, Kazımkarabekir, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:07 Kaynak: AA

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