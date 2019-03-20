Son Dakika Haberleri: Karaman'da Koyun Hırsızlığına Karışan 4 Kişi Tutuklandı

Karaman'da Koyun Hırsızlığına Karışan 4 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Karaman'da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi tutuklandı.

Karaman'da Koyun Hırsızlığına Karışan 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Karaman'da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde Fatih C.'ye ait küçükbaş hayvan ağılından 6 adet koyunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu koyunları çalan S.K. (30), C.Ö. (31), B.A. (29) ve A.Ç.'yi (19) tespit ederek Konya'daki adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

Diğer yandan çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Fatih, Sudurağı, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa
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