Karaman'da küçükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatları belli oldu - Son Dakika

Karaman'da küçükbaş hayvan kurban fiyatları belli oldu.

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, yaptığı açıklamada, bir kurban bayramına daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bir yıl boyunca üreticilerin beslediği küçük baş hayvanların görücüye çıkma zamanının artık geldiğini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Yakında kurban için yetiştirilen küçükbaş kurbanlıklar pazara inecek. Zor bir sezon geçti. Bu yıl kurban fiyatları canlı kilo olarak koyun 22 lira, kuzu 27 lira, keçi 25, seyis ise 27 lira olacak. Bu fiyatlar hem üreticimizi hem de kurban alacak olan vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek fiyatlardır. Büyük şehirlerimizdeki fiyatlar bunların en az 5-10 lira üzerindedir. Ben Kurban Bayramı'nın hem üreticilerimize hem de kurban alacak hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."