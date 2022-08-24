Karaman'da aracıyla baraj gölüne uçan sürücü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Karaman'da aracıyla baraj gölüne uçan sürücü son yolculuğuna uğurlandı

24.08.2022 18:01
Karaman'da aracıyla baraj gölüne uçan sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da kullandığı araçın baraja düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve 7 saat sonra cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan sürücü İbrahim Yaşar son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da kullandığı araçın baraja düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve 7 saat sonra cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan sürücü İbrahim Yaşar son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte baraj gölüne balık tutmaya gelen İbrahim Kırcal, duyduğu gürültünün ardından bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede bir aracın suya düştüğünü fark etti. Aracın düştüğü yere gelen İbrahim Kırcal, yardım etmek için bağırırken, araç sulara gömüldü. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kırcal durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı. AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi. Yaşar'ın cansız bedeni Konya Sualtı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamlar tarafından araçla birlikte sudan çıkarılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen İbrahim Yaşar (30) için ikindi namazını müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yaşar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından İbrahim Yaşar'ın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

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Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı Karaman'da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber: Sürücünün cesedi 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı Karaman'da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber: Sürücünün cesedi 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı
Kaynak: İHA

İbrahim Yaşar, Tragger, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da aracıyla baraj gölüne uçan sürücü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da aracıyla baraj gölüne uçan sürücü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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