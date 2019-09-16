Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kur'an Kursu açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da Kur'an Kursu açıldı

1 saat önce

Karaman'da hayırseverler tarafından yaptırılan Hüseyin Mehmet Çavaş Kur'an Kursu törenle açıldı.

Karaman'da Kur'an Kursu açıldı, System.String[]

Karaman'da hayırseverler tarafından yaptırılan Hüseyin Mehmet Çavaş Kur'an Kursu törenle açıldı.


İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, Osman Gazi Mahallesinde inşa edilen Kur'an kursunun açılışında, kursu hakkında bilgiler verdi.


Ardından Kur'an kursu yapımına katkı sağlayan hayırsever vatandaşlara protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Kur'an kursunu gezdi.

Törene, Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile davetliler katıldı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaman'da iki genç, mısır tarlasında baygın halde bulundu
276 geçici işçi alımı için metrelerce kuyruk oluştu Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:50:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kur'an Kursu açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]