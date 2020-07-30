Karaman'da Kurban Bayramı kutlama mesajları - Son Dakika

Karaman'da birçok STK ve siyasi parti temsilcisi Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, İYİ Parti İl Başkanı İsmet Hatipoğlu, Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan ile Meclis Başkanı Ahmet Çelik, Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş, Karaman Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yayımladıkları kutlama mesajları ile halkın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Temsilciler mesajlarında bayramların dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve bireysel sevinçlerin ortak mutluluklara dönüştüğü günler olduğu belirterek, herkesin mutlululuk ve huzur içinde bir bayram geçirmesini diledi.