Karaman'da kursiyerlerin atık kumaştan yaptığı maskeler öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da kursiyerlerin atık kumaştan yaptığı maskeler öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika

Karaman'da kursiyerlerin atık kumaştan yaptığı maskeler öğrencilere dağıtıldı

6 saat önce

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ev tekstili kursuna katılanlar, atık kumaşlardan yaptıkları maskeleri öğrencilere dağıttı.

Karaman'da kursiyerlerin atık kumaştan yaptığı maskeler öğrencilere dağıtıldı, System.String[]

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ev tekstili kursuna katılanlar, atık kumaşlardan yaptıkları maskeleri öğrencilere dağıttı.

Karaman Mehmet Çavaş İlkokulunda bulunan ev tekstili kursuna katılanlar, okulda eğitim gören çocukları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak için çalışma başlattı.

Kursiyerler, evlerindeki atık kumaşlardan diktikleri maskeleri öğrencilere dağıttı.

Okul Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine, okullarında çocukların virüsten korunması için her türlü hijyen çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda ev tekstili kursiyerlerinin, kendilerine maske desteği verdiğini belirten Doğan, "İlk etapta özel eğitim ve ana sınıfı öğrencilerimize bu maskeleri dağıttık. İhtiyaç olduğu kadar üretecekler. Yani maske fiyatlarının artması bizi etkilememiş oldu. Kursiyerlerden birçoğunun çocukları öğrencimiz. Maskelerimizde annelerin sevgisi var." diye konuştu.

Kursun usta öğreticisi Nilüfer Çetin ise haberlerde, fahiş fiyat artışlarını görünce maske dikmeye karar verdiklerini vurguladı.

Maske yapımında atık kumaşlardan faydalandıklarını anlatan Çetin, "Hemen bir kalıp çıkardık. Maskelerimizi dikmeye başladık. Bugün 32 tane diktik. Bu maskelerin birinin bize maliyeti 2 ile 3 lira arasında. Kullanılıp atılan maske değil. Yıkanıp ütülenip tekrar kullanılabilir. Hijyen yönünden bir sıkıntı yok." dedi.

Okul Müdürü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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