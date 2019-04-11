Karaman'da Kütüphane Açılışı

Karaman TOKİ Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı.

Karaman TOKİ Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı.





İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin geleceğine ışık tutacak kütüphanenin açılmasında tüm emeği geçenlere teşekkür etti.





"Kütüphaneler bir ülkenin kalbidir" diyen Kurt, "Oku emriyle başlayan bir dinin mensupları olarak çocuklarımıza ve gençlerimize kitap ve kütüphane alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu noktada okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz önemli bir işe imza attılar. Bu güzel kütüphanenin oluşturmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.





Program, açılan kütüphanenin davetliler tarafından gezilmesiyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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