Karaman'da "Kütüphaneler Haftası" kutlandı - Son Dakika

"Kütüphanede Hayat Var" temasının işlendiği 58. Kütüphaneler Haftası kapsamında Karaman'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.

İl Halk kütüphanesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği etkinlik, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği eserlerle başladı.

Etkinlik okul öğrencilerinin kitap sevgisine dair okudukları şiirler ve kütüphaneler haftası çerçevesinde en çok kitap okuyanlara ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, kitap okumanın insan hayatındaki yeri ve önemine değindi.

Çocukları sadece bu hafta kapsamında değil, yılın tamamında kütüphanelerle buluşturmak hedefinde olduklarını aktaran Şenlik, bu kapsamda ilgili kurumların gayretleriyle çocukları ve gençleri kütüphanelerde ağırladıklarını söyledi.

Başarılı öğrencileri bu özel günde ödüllendirerek diğer öğrencilere de bu anlamda teşvik etmek istediklerini belirten Şenlik, ailelere de kitap okuma konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Sizlere çocuklarımıza kitap okutalım demiyoruz, onlarla birlikle kitap okuyalım diyoruz. Zira çocuklar sizlerden gördüğü zaman onlarda okuyacaklardır. Bunun bilincinde olarak kitap okumayı ihmal etmeden kitaplarla kalın diyor saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.