Son Dakika Haberleri: Karaman'da Lapa Lapa Kar Yağdı

Karaman'da Lapa Lapa Kar Yağdı

1 saat önce

Karaman'da ceviz büyüklüğünde lapa lapa yağan kar, sadece 5 dakika sürdü.

Karaman'da Lapa Lapa Kar Yağdı, System.String[]
Karaman'da ceviz büyüklüğünde lapa lapa yağan kar, sadece 5 dakika sürdü.

Sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış, yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan karı ev ve iş yerlerinin penceresinden bakarak izledi. Yağan kar, kısmen araçları beyaza bürürken, bir süre sonra eridi. Kartpostallık görüntü oluşturan kar yağışı, yerini yeniden yağmur yağışına bıraktı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

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