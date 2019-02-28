Son Dakika Haberleri: Karaman'da Lider Öğretmen Konferansı

Karaman'da Lider Öğretmen Konferansı

15 dakika önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yönetim Becerileri ve Lider Öğretmen" konulu konferans düzenledi.

Karaman'da Lider Öğretmen Konferansı, System.String[]
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yönetim Becerileri ve Lider Öğretmen" konulu konferans düzenledi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel hedefinin öğrencilerin aklıselim ve kalbiselim bir şekilde yetişmesi olduğunu belirtti.


Öğrencilerin değerleri kulakları ile değil gözleriyle öğrendiğini ifade eden Cemaloğlu, şunları kaydetti:

Çoçuğun rol modeli

"35 yıllık öğretmenlik hayatımda hiçbir derse geç girmedim. Öğrencilerimin de zamana riayet etmelerini isterim. Nasıl ki bir sarraf 40 gram altın satarken 5 gramını eksik tartamazsa 40 dakikalık dersin 5 dakikasına geciken bir öğretmen de aynı etik soruna sahiptir. Ben sahip olduğum değerlere ilişkin en büyük eğitimi babamdan aldım. Nasihatlerle değil görerek, yaşayarak, babamın örnekliğiyle yetiştim. Onun için hem ailelere hem de öğretmenlere başat model oldukları için çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çocuğunuza kazandırmak istediğiniz davranışı anlatmak yerine kendinizde görmesini sağlayın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:37 Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Karaman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınıfta Saldırıya Uğrayan Kız: Öleceğimi Zannettim Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı

Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı Bağcılar'da Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Lider Öğretmen Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]