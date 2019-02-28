Karaman'da Lider Öğretmen Konferansı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yönetim Becerileri ve Lider Öğretmen" konulu konferans düzenledi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yönetim Becerileri ve Lider Öğretmen" konulu konferans düzenledi.



Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel hedefinin öğrencilerin aklıselim ve kalbiselim bir şekilde yetişmesi olduğunu belirtti.





Öğrencilerin değerleri kulakları ile değil gözleriyle öğrendiğini ifade eden Cemaloğlu, şunları kaydetti:



Çoçuğun rol modeli



"35 yıllık öğretmenlik hayatımda hiçbir derse geç girmedim. Öğrencilerimin de zamana riayet etmelerini isterim. Nasıl ki bir sarraf 40 gram altın satarken 5 gramını eksik tartamazsa 40 dakikalık dersin 5 dakikasına geciken bir öğretmen de aynı etik soruna sahiptir. Ben sahip olduğum değerlere ilişkin en büyük eğitimi babamdan aldım. Nasihatlerle değil görerek, yaşayarak, babamın örnekliğiyle yetiştim. Onun için hem ailelere hem de öğretmenlere başat model oldukları için çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çocuğunuza kazandırmak istediğiniz davranışı anlatmak yerine kendinizde görmesini sağlayın."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sınıfta Saldırıya Uğrayan Kız: Öleceğimi Zannettim

Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı

Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı

Bağcılar'da Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada