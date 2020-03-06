Karaman'da lise öğrencileri şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da lise öğrencileri şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika

Karaman'da lise öğrencileri şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

6 saat önce

Karaman'da lise öğrencileri, İdlib'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Karaman'da lise öğrencileri şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, System.String[]

Karaman'da lise öğrencileri, İdlib'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.


Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitler için, Karaman TOBB Fen Lisesi, Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İrfan Ataseven Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hatim okundu.

Bu kapsamda 1 hafta içinde 26 hatim, 1198 Fetih Suresi, 1600 Yasin Suresi okuyan öğrenciler, bugün Cuma namazı öncesi Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesinde bulunan camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.


Programa Karaman Valisi Fahri Meral, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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