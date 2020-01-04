Karaman'da liseler arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası gençler futbol turnuvası sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası gençler futbol il birinciliği müsabakaları 11 okul takımından 198 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu.

Yunuskent Futbol Sahasında 1 hafta boyunca devam eden müsabakaların son gününde erkekler ve kızlar kategorilerinde oynanan final karşılaşmalarında rakiplerini yenen Larende Anadolu Lisesi her iki kategoride de şampiyon olarak, düzenlenecek grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazanan takım oldu.

Müsabakalarda oluşan genel sıralamada ise, erkekler kategorisinde Larende Anadolu Lisesi birinci, Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi ikinci, Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü, Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü olurken kızlar kategorisinde ise Larende Anadolu Lisesi birinci, Bifa Anadolu Lisesi ise ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.