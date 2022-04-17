Karaman'da "maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da "maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı

17.04.2022 21:04
Karaman'da "maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı

Karaman'da parkta oynarken maganda kurşunu isabet eden 8 yaşındaki çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da parkta oynarken maganda kurşunu isabet eden 8 yaşındaki çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta otomobilden inen bir kişi elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, parkta oynayan 8 yaşındaki A.M.Y'ye isabet etti.

A.M.Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili Sümer Mahallesi Göztepe yolunda durdurdu.

Üç pompalı tüfek ele geçirilen otomobildeki Remzi E, Volkan Ç, Talha B. ve Mustafa D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı A.M.Y'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Magandalar bu kez çocuk parkını hedef aldı: 1 çocuk yaralandı Magandalar bu kez çocuk parkını hedef aldı: 1 çocuk yaralandı Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı

Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:32 Golün eli kulağında! Maçta tempo hiç düşmüyor
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
20:26 BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken sözler! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında: En çok hak eden kişi Kılıçdaroğlu'dur
20:18 İstanbul'un göbeğinde büyülü asasıyla mekan basıp adam döven 2 Suriyeli sınır dışı edilecek!
20:17 Tecrübeli hoca gözyaşlarını tutamadı! Fenerbahçe soyunma odasında "Şampiyonluk şansımız sürüyor" deyip ağladı
20:14 Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu
20:12 Valerien Ismael, maç günü yaptığı antrenman hakkında konuştu: Bütün gün otelde bekleyemeyiz
19:25 Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 21:16:38. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da "maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement