Karaman'da marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Karaman'da maskeli 3 şüphelinin marketten hırsızlık yapma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Urgan Mahallesi 1991. Sokak'taki markete gece saatlerinde giren maskeli 3 kişi, 7 bin lira değerinde sigara, dizüstü bilgisayar ve gıda malzemelerini çalarak kaçtı.



İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



İş yeri sahibi Hasan Ali Aksay (26), gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerine hırsızlık olduğunu, sabah kendisine komşularının haber verdiğini söyledi.

Aksay, "Komşularımız iş yerinin önünden geçerken kapının açık olduğunu görmüş. Hemen bana haber verdiler. İş yerine geldiğim zaman baktığımda kapıyı kırmışlar. İçeriden bilgisayarımı, sigaraları, ayakkabı ve gıda malzemelerini almışlar. Polise olayı haber verdim." dedi.

Aksay, zararının 7 bin lira olduğunu dile getirdi.

Görüntülerde, gece saatlerinde markete giren maskeli 3 şüphelinin, sigara, dizüstü bilgisayar ve gıda malzemelerini çalarak kaçması yer alıyor.