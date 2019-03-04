Son Dakika Haberleri: Karaman'da Masa Tenisi Müsabakaları Sona Erdi

Karaman'da Masa Tenisi Müsabakaları Sona Erdi

35 dakika önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan okullararası yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman'da Masa Tenisi Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan okullararası yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi.2-3 Mart tarihleri arasında Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen okullararası yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakalarına 15 okuldan 50 sporcu katıldı.İlk gün kızlar kategorisinde başlayan müsabakalar, ikinci gün erkekler kategorisinde oynanan karşılaşmalarla devam etti.Müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde 100. Yıl Ortaokulu birinci, Sarıveliler Civler Şehit Abit Orbay Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu üçüncü, Makbule Orman Ortaokulu dördüncü oldu.Erkekler kategorisinde yapılan müsabakalar sonunda ise Mevlana Ortaokulu birinci, Ermenek Kazancı Ortaokulu ikinci, Özel Başarı Ortaokulu üçüncü ve Göktepe Yatılı Bölge Ortaokulu dördüncü oldu.Dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.Her iki kategoride de oynanan müsabakalar sonunda il birincisi olan takımlar, ileri bir tarihte düzenlenecek Okullararası Türkiye Grup müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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