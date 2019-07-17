Karaman'da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandı
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Karaman'da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandıKARAMAN - Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan Afganistan uyruklu genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
'da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandı
KARAMAN - Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan Afganistan uyruklu genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Akçaşehir
beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenle su deposuna çıkmaya çalışan Yusufi Feruzi (20), bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Afganistanlı genç, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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