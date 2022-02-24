Karaman'da mesleki eğitim bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Karaman'da mesleki eğitim bilgilendirme toplantısı yapıldı

24.02.2022 10:57
Karaman'da mesleki eğitim bilgilendirme toplantısı yapıldı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitimde uygulamaya konulan yeniliklere ilişkin okul yöneticileri ve okul rehber öğretmenlerine, mesleki eğitim bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitimde uygulamaya konulan yeniliklere ilişkin okul yöneticileri ve okul rehber öğretmenlerine, mesleki eğitim bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mesleki eğitime önem verdiklerini vurguladı.

Ülkede yetişmiş eleman ihtiyacının büyük oranda mesleki eğitimle karşılanabileceğini aktaran Çalışkan, mesleki eğitimle bazı sektörlerde ihtiyaç duyulan eleman gereksinimin karşılanması sebebiyle sektörlere can suyu olacağını vurguladı.

Çalışkan, mesleki eğitimin son yapılan değişiklerle artık işveren ve çalışan açısından alanda çok büyük karşılığının olduğunu dile getirdi.

Mesleki eğitimden sorumlu Şube Müdürü Haşim Tunca, mesleki eğitime yönelik yapılan son değişikliklerle ilgili bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

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milli eğitim bakanlığı, Mehmet Çalışkan, Karaman, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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