Karaman'da metruk binalar yıkılarak otoparka dönüştürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da metruk binalar yıkılarak otoparka dönüştürülüyor - Son Dakika

Karaman'da metruk binalar yıkılarak otoparka dönüştürülüyor

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentin farklı bölgelerinde tehlike arz eden metruk binaların yıkılarak yerine otopark yapıldığını bildirdi.

Karaman'da metruk binalar yıkılarak otoparka dönüştürülüyor, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentin farklı bölgelerinde tehlike arz eden metruk binaların yıkılarak yerine otopark yapıldığını bildirdi.


Çalışkan, yapığı açıklamada, Belediye ekiplerini kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.


Vatandaşların genel sorunlarına çözüm üreten projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Çalışmalarımızı her zaman vatandaş odaklı belediyecilik doğrultusunda yürütüyoruz. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı üzeri Topucak Mahallesinde ki görüntü kirliliğine yol açan ve kullanılamaz halde olan arsayı vatandaşlarımızın faydalanması için yeniden düzenledik. Vatandaşlarımız, kötü görüntüsünden kurtarıp düzgün bir hale getirdiğimiz bu arsaları geçici otopark ve çocuk oyun alanı olarak da kullanıyorlar, böylelikle geçici olarak otopark ihtiyacına da çözüm üretmiş oluyoruz. Çözüm odaklı, sosyal yaşantıyı kolaylaştırıcı, şehrimizi güzelleştiren her türlü hizmete devam edeceğiz."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı
Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor Kuyumcular uyardı! Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
18:36 Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
18:36 Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında... - Son Dakika
18:36 Husiler bir petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu - Son Dakika
18:36 Kamerun'da Çinliler yurt dışına kaçırdığı için madeni para sıkıntısı yaşandığı iddiası - Son Dakika
18:33 Down sendromlu Emre'nin hayalini Başkan Köse gerçekleştirdi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:40:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da metruk binalar yıkılarak otoparka dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]