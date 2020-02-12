Karaman'da metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Karaman'da metruk binalar yıkılıyor

7 saat önce

Karaman'da kent merkezinde bulunan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.

Karaman'da metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Karaman'da kent merkezinde bulunan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, tespit edilen binaların birçoğunun tehlike arz ettiği için yıkılmasıyla, başta otopark olmak üzere, çocuk oyun alanı ve meydan şeklinde alanların ortaya çıktığını belirtti.

Bazı mahallelerde sahipleri tarafından terk edilmiş, içerisinde kimsenin oturmadığı, bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş pek çok bina bulduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bina sahipleri ve mahalle muhtarlarımızın bildirmesiyle yıkılmaya yüz tutmuş bu metruk binaları tek tek tespit ediyoruz. Eski binalar ahşap veya kerpiçten yapıldığı için her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Üstelik bu gibi alanlar madde kullanımına açık oluyor. Bu nedenle tespit ettiğimiz harabe binaları yıkarak hem tehlike arz etmesini önlüyoruz hem de görüntü kirliliğini önlemiş oluyoruz. Ayrıca bu alanlar vatandaşlarımız tarafından otopark ve çocuk oyun alanı olarak kullanılıyor."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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