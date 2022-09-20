Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Bulvarı üzerinde Kazım Salcı idaresindeki 70 DU 070 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç sürücüsü Salcı yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
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