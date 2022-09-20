Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

20.09.2022 17:18

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Bulvarı üzerinde Kazım Salcı idaresindeki 70 DU 070 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü Salcı yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

YORUMLAR
500
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri... BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİ DİLEK'İ ÖLDÜRMEK İÇİN OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNE ÇAĞIRMIŞ Son dakika haberleri... BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİ DİLEK'İ ÖLDÜRMEK İÇİN OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNE ÇAĞIRMIŞ
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 08:36:56. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement