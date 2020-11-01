Karaman'da mezar taşları tahrip edildi - Son Dakika

Karaman'da mezar taşları tahrip edildi

01.11.2020 14:41

Karaman'da şehir mezarlığında, bazı mezar taşları kimliği belirsiz kişilerce kırılarak tahrip edildi.

Karaman'da şehir mezarlığında, bazı mezar taşları kimliği belirsiz kişilerce kırılarak tahrip edildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen bekçi, yaptığı kontroller sırasında 16 parselde bulunan bazı mezar taşlarına zarar verildiğini fark etti.

Görevliler tarafından yapılan incelemede, 8 mezar taşının kırılarak tahrip edildiği belirlendi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, tahrip edilmiş mezar taşlarında inceleme yaptı.

Ekipler kırılan mezar taşı yanında bulunan içki şişesinden, parmak izi örneği aldı.

Polis, mezar taşlarına zarar veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da mezar taşları tahrip edildi
Karaman'da mezar taşları tahrip edildi
Karaman'da mezar taşları tahrip edildi
Karaman'da mezar taşları tahrip edildi

Karaman, Bekçi, Sabah, Mezar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da mezar taşları tahrip edildi - Son Dakika


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