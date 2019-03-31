Son Dakika Haberleri: Karaman'da MHP'nin Adayı Savaş Kalaycı Kazandı

Karaman'da MHP'nin Adayı Savaş Kalaycı Kazandı

1 saat önce

KARAMAN'da kesin olmayan sonuçlara göre oy farkla MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Karaman'da MHP'nin Adayı Savaş Kalaycı Kazandı, System.String[]
KARAMAN'da  kesin olmayan sonuçlara göre oy farkla MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Savaş Kalaycı, belediye başkanlığını kazandı.

SAVAŞ KALAYCI KİMDİR? 

Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniği'nde görev yapıyor. Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan  Kalaycı, 5 üniversite bitirdi ve yüksek lisansını ise 'Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma' konuları üzerine yaptı.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

MHP, Karaman, Savaş Kalaycı, Güncel
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