Karaman'da MHP'nin köy ziyaretleri devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Teşkilatı, köy ziyaretleri kapsamında, merkez bağlı Taşkale köyü ziyaret edildi.



Ziyarete; İl Başkanı Mahmut Ünüvar'ın yanı sıra Merkez İlçe Başkanı M. Mustafa Gözel, İl Genel Meclisi Üyesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni Adem Gök ile yöneticiler de katıldı.



Köylerin kurulduğu doğal ortama göre tarım ve hayvancılık geliri ile varlığını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Mahmut Ünüvar, "Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli şartlar ve arazinin olmadığı veya daha az olduğu yerleşim yerlerinde turizm, vatandaşlara farklı gelir kapısı aralar ancak, bunu Taşkale için söylememiz mümkün değil" dedi.



Geçmişten günümüze köylerin bazen gelişip büyüdüğünü, bazen de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Ünüvar ziyaretlere dair yaptığı açıklamda, "Bir birinden farlı, değişik nedenlerle ortaya çıkan bu büyüme ve küçülme hatta yok olma değişimi hiçbir zaman bu köylerin önemini kaybettirmemiştir. Taşkale'nin de önemi hiçbir zaman kaybolmaz fakat kasabadan köye dönmesi itibariyle heyecan kaybettiği gözle görülür bir şekilde karşımıza çıkıyor. Belediyeden muhtarlık tüzel kişiliğine dönen Taşkale'nin bütçe yapma, harcama, gelir elde etme, mal-mülk edinme gibi öteden beri var olan yetkileri daraldı. Bu daralış elindeki turizm kaynakları hakkında doğru planlama yapamamasına yansıdı. Örneğin Ayrancı'nın Divle köyündeki obruk, Manazan'ın küçük bir bölümüne denk büyüklükte bir yer olmasına karşın bulunduğu köye ve civar köylere Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sağlamaktadır. Aynı şeyi; içinde Manazan Mağarası, İncesu Mağarası, Tahıl Ambarları gibi birçok zenginliği barındıran Taşkale için söylememiz mümkün değildir. Çünkü Divle Obruğunun muhtarlık, ilçe belediyesi ve kent merkezindeki STK'lardan oluşan obruğun tanıtımı noktasında rol üstlenenleri var. Azalan nüfusu gereği belediyesi kapanan Taşkale'nin ise bütün rolleri muhtarlığa yüklemek yerine, o belediyenin boşluğunu dolduracak il merkezinden, ilgili kurumlardan desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.



Şehir-köy ilişkisinin teşkilat-taşra ilişkisiyle aynı olduğunu ifade eden Ünüvar, "Teşkilat dediğimiz yapı kurulurken; yerelden, taşradan bireylerin destekleriyle merkezde vücut bulur, büyür ve güçlenir. Büyümenin ardından merkezde biriken güç, kendisini meydana getiren taşraya tekrar döner. Tıpkı vücut içerisindeki kan dolaşımını andıran bu döngü duraksadığı zaman önce yerel-taşra, ardından merkez zarar görmeye başlar. Devlet şehirleri, şehirler de; ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile aslında bir teşkilattır. Taşkale köyümüz yakın zamana kadar tarım ve hayvancılığa dair ürettiklerinin Karaman'a gönderilmesi ve Karamanlı tüccarlar için de satış yapabilecekleri önemli bir pazar olması nedeniyle şehre ciddi ekonomi sağlamıştır. Ancak yıllar süren bu ekonomik beslemeye rağmen döngünün tıkanması nedeniyle günümüzdeki durumu üzüntü vericidir. Yörenin tekrar heyecan kazanması adına, tarihi ve kültürel zenginliklerin hem geniş kitlelere tanıtılması hem de köylüye ekonomi sağlayacak şekilde yeniden planlanması gerekmektedir" dedi. - KARAMAN