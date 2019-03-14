Karaman'da "Milletin Sesi Mehmet Akif" Konulu Panel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından "Milletin Sesi Mehmet Akif" konulu panel düzenlendi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
, Şehit Ömer Halis Demir
Konferans Salonu'nda, İstiklal Marşı'nın milletin iliklerine kadar işleyen bir başyapıt olduğunu belirtti. Mehmet Akif Ersoy
'un örnek karakteriyle halen herkese rehberlik etmeye devam ettiğini ifade eden Akgül, şöyle devam etti:
"Mehmet Akif'in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin vatani bir görevidir. Milletimizin yaşadığı sıkıntılı günlerde bu buhrana duyarsız kalmayan Mehmet Akif, yalnızca kalemi ile değil, Anadolu'yu dolaşarak halkımıza verdiği moral ile de milli mücadele döneminin önemli şahsiyetlerinden birisi olmuştur."
KMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal
ise Türk milletinin asla Mehmet Akif'i unutmayacağını ifade ederek, "Mehmet Akif hassas, dostluklara sadık, sözünün eri, devre, iktidara, mevkiye makama göre şekil değiştirmeyen, karakter abidesi, bütün faydalı işleri vatanı ve milleti için isteyen nadir şahsiyetlerden birisidir." şeklinde konuştu.
KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Yüksel
de Mehmet Akif'in Milli Mücadele yıllarında milli birlik ve beraberliğin inşasındaki manevi liderlerden birisi olduğunu söyledi.
Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Akif, ömrünün önemli bir kısmını vatanın düşman işgalinden kurtarılarak milletin bağımsızlığına ulaşmasına yani hürriyet kavramına adamıştır. Hürriyet
kavramı Akif'te, Osmanlı Devleti
'nin son yıllarında Balkan ve Cihan Harbi gibi önemli gelişmelerin etkisiyle oluşur. Milli Mücadele'de ise artık Mehmet Akif için bu kavram, uğruna savaşılması gereken yüce bir değer ve insan gibi yaşamanın olmazsa olmaz koşulu haline gelmiştir."