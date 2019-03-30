Karaman'da Milli Eğitim Müdürlüğünün Ödül Töreni

Karaman'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında, "Bağımlılık" konulu yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

Karaman'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında, "Bağımlılık" konulu yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyetinin işbirliğinde çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamak, amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Bağımlılık" konulu yarışmanın ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı.



Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.



Kurt, 2023 Eğitim Vizyonunda da belirtildiği şekliyle öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılarak bu alanlarda beceri ve yeteneklerini ortaya koymanın hedefleri arasında olduğunu söyledi.



Program dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödüllerin verilmesinin ardından günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.



Programa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Hüseyin Oduncu ve Fehmi Alparslan Demir, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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