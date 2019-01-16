Son Dakika Haberleri: Karaman'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Karaman'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Karaman'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
Karaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Habib Tutkun (58) yönetimindeki 70 M 156 plakalı hat minibüsü, Alacasuluk Mahallesi Otogar kavşağında Suriye Uyruklu Eltaha Bessem (34) idaresindeki 70 MA 0037 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Bassem ve her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:29 Kaynak: AA

Suriye, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ'e Katılan Genç Kızı Babası Atla Kaçırarak Kurtardı Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:20:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]