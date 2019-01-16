Karaman'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Karaman
'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Habib Tutkun (58) yönetimindeki 70 M 156 plakalı hat minibüsü, Alacasuluk Mahallesi Otogar kavşağında Suriye
Uyruklu Eltaha Bessem (34) idaresindeki 70 MA 0037 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Bassem ve her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:29 Kaynak: AA
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