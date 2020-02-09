Karaman'da minibüs yangını - Son Dakika
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Karaman'da minibüs yangını

6 saat önce

Karaman'da yanan minibüste bir kişi elinden yaralandı.

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Karaman'da yanan minibüste bir kişi elinden yaralandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi eski Anafartalar Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan 01 EMM 72 plakalı minibüs içindeki piknik tüpünün parlaması sonucu araç yanmaya başladı.

Bu sırada minibüsün içinde olan ve tüpü dışarı atmaya çalışan Adem Özdel elinden yaralandı.

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü ekipleri yangını hızla söndürürken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Minibüsün karavan olarak kullanıldığı ve yaralanan kişinin içinde piknik tüpüyle ısınmaya çalıştığı öğrenildi.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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