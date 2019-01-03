Karaman'da Minibüs Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da minibüsün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Karaman'da minibüsün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Osman Uysal yönetimindeki 42 DN 881 plakalı minibüs Tapduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde buzda kayarak orta refüje çarpıp devrildi.
Devrildikten yerde sürüklenen minibüs o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Volkan Dolaşık'a (21) çarptı.
Yaralanan Dolaşık, Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:37 Kaynak: AA
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