Son Dakika Haberleri: Karaman'da Minibüs Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Karaman'da Minibüs Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da minibüsün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Karaman'da Minibüs Yayaya Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da minibüsün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Osman Uysal yönetimindeki 42 DN 881 plakalı minibüs Tapduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde buzda kayarak orta refüje çarpıp devrildi.

Devrildikten yerde sürüklenen minibüs o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Volkan Dolaşık'a (21) çarptı.

Yaralanan Dolaşık, Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Osman Uysal, Karaman, Güncel
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