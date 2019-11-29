Son Dakika Haberleri: Karaman'da minik öğrencilerden öğretmenlerine anlamlı hediye
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Karaman'da minik öğrencilerden öğretmenlerine anlamlı hediye

6 saat önce

Karaman'da anasınıfı öğrencilerinden öğretmenlerine anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yerleşkesi içerisinde buluna Uygulama Anaokulu Dahiler Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri adına yaptıkları bağışla farkındalık oluşturdu.

Karaman'da minik öğrencilerden öğretmenlerine anlamlı hediye, System.String[]

Karaman'da anasınıfı öğrencilerinden öğretmenlerine anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yerleşkesi içerisinde buluna Uygulama Anaokulu Dahiler Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri adına yaptıkları bağışla farkındalık oluşturdu. 19 öğrencinin eğitim gördüğü dahiler sınıfı öğrencileri sınıf ve kulüp öğretmenleri Nazlı Özdemir ile Medine Ay Saygıner adına, annesi babası hayatta olmayan ya da maddi durumu yetersiz yetenekli çocukların eğitimine katkı sağlamak adına bağışta bulundu.


Konuyla ilgili bilgi veren veliler, "Bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli hediye bulamayacağımızı düşündük ve öğretmenlerimiz adına Darüşşafaka'ya bağış yaparak onlara anlamlı bir hediye etmek istedik. Çocuklarımıza böylesine güzel bir okulda eğitim imkanı sunan başta Okul Müdiremiz Havvanur Sezer olmak üzere çocuklarımızın üzerinde emeği olan tüm öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz" dediler.


Duygusal anların yaşandığı hediye takdim töreninde konuşan sınıf öğretmeni Nazlı Özdemir hayatındaki en anlamlı hediyeyi aldığını söylerken adlarına yapılan bu bağışla Darüşşafaka'da eğitim gören öğrencilerin yaşamlarının eğitimle değişmesine vesile olduğu için öğrencilerine ve velilerine teşekkür etti. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Nazlı Özdemir, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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