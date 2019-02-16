Son Dakika Haberleri: Karaman'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Karaman'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

1 saat önce

Karaman'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı şahıs yaralandı.

Karaman'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı, System.String[]
Karaman'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı şahıs yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan A'ya (42), F.L'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletle yaya farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası yerde kalan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı Hasan A., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından motosikleti otoparka çekti. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü daha sonra Polis Merkezine giderek teslim oldu. F.L., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:24 Kaynak: İHA

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