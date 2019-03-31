Son Dakika Haberleri: Karaman'da Muhtar Adaylarının Yakınları Arasında Kavga: 5 Yaralı

Karaman'da Muhtar Adaylarının Yakınları Arasında Kavga: 5 Yaralı

20 dakika önce

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Karaman'da Muhtar Adaylarının Yakınları Arasında Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında köydeki Akpınar İlkokulu'nda meydana geldi. Muhtar adayları Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopanın da kullandığı kavgada muhtar adayı Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayrancı ve Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

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