Son Dakika Haberleri: Karaman'da Muhtar Adaylarının Yakınları Kavga Etti: 3 Yaralı

Karaman'da Muhtar Adaylarının Yakınları Kavga Etti: 3 Yaralı

23 dakika önce

KARAMAN'ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Karaman'da Muhtar Adaylarının Yakınları Kavga Etti: 3 Yaralı, System.String[]
KARAMAN'ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çatak köyünde meydana geldi. Çatak köyü muhtar adaylarının yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa da kullanılan kavgada Ekrem Altun, Mehmet Altun ve Fatih Altun aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:33 Kaynak: DHA

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