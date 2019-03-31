Karaman'da Muhtar Adaylarının Yakınları Kavga Etti: 3 Yaralı
23 dakika önce
KARAMAN'ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
KARAMAN'ın Çatak
köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Çatak köyünde meydana geldi. Çatak köyü muhtar adaylarının yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa da kullanılan kavgada Ekrem Altun, Mehmet Altun
ve Fatih
Altun aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
- Karaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:33 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Ağır Yaralı
Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi
Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti