Karaman'da Muhtarlar Toplantısı

Karaman
Valisi Fahri Meral, merkez ve merkeze bağlı köylerin muhtarları ile bir araya geldi.
Vali Meral, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 2018 yılı değerlendirildiğinde verimli bir yıl geçirildiğini, planlananın üzerinde işler gerçekleştirildiğini belirtti.
Yıl içerisinde sürekli olarak muhtarlarla gerçekleştirilen toplantılarda sorunlara çözüm aramaya çalışıldığını aktaran Meral, 2018'in köylerin ve mahallelerin ilgili daire müdürleriyle ziyaret edilmesi, vatandaşlarla daha samimi ilişkiler kurulması bakımından önemli bir yıl olduğunu ifade etti.
Daha sonra 2019 yılı faaliyet döneminde görev yapmak üzere Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin seçimi yapıldı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu
, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.