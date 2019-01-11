Son Dakika Haberleri: Karaman'da Muhtarlar Toplantısı

Karaman'da Muhtarlar Toplantısı

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, merkez ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarları ile buluştu.

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Karaman Valisi Fahri Meral, merkez ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarları ile buluştu.

Vali Meral, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda ocak ayında yapılan muhtarlar toplantısının gündeminin "bağımlılıkla mücadele" olduğunu söyledi.


Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek topyekun mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Meral, toplumu derinden etkileyen en önemli sorunların başında gelen madde bağımlılığı konusunda tüm kurumların koordinasyonu ve işbirliği içerisinde birlikte hareket etmesinin sorunun bertaraf edilmesinde önemli bir yer teşkil edeceğini belirtti.





Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun her kesimine, ilgili bütün kişi ve kurumların üzerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Meral, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların da aktif olarak katılımına ihtiyaç duyulan bir konu olduğunu aktardı.





Toplantıya Vali Yardımcıları Hacı İbrahim Türkoğlu ve İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, merkez ve ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Merkez, Karaman, Güncel
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