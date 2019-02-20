Son Dakika Haberleri: Karaman'da Muhtarlar Toplantısı

Karaman'da Muhtarlar Toplantısı

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştu.

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Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Vali Meral, Valilik Toplantı Salonu'nda, mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dinledi.


Mahalle muhtarlarına çeşitli uyarılarda bulunan Meral, muhtarlardan toplumun önemli sorunlarından birisi haline gelen ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.


Meral, muhtarlara 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, tüm muhtarlara başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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