Son Dakika Haberleri: Karaman'da muhtarlar toplantısı
Son Dakika Güncel Karaman'da muhtarlar toplantısı - Son Dakika

Karaman'da muhtarlar toplantısı

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Karaman'da muhtarlar toplantısı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.


Vali Meral, valilik binasındaki toplantıda, köy muhtarlarından özellikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kamu hizmetlerinde sorun yaşanması halinde konunun kendilerine hızla bildirilmesini istedi.

Köylerin altyapı, içme suyu, yol, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi farklı konuların ele alındığı toplantıda Vali Meral, köylerde mevcut sorun ve aksaklıkların bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.


Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu
ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 16:10:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da muhtarlar toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]