Karaman'da muhtarlar toplantısı - Son Dakika

Karaman merkez mahalle muhtarlarının katıldığı muhtarlar toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Valilik binasındaki toplantıda konuşan Vali Işık, kent genelindeki etkili kar yağışı sonrası karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirterek, "Karayolları ekiplerimiz iller arası yolların, il özel idaremiz ekipleri köy yolları, belediyemiz ise il merkezindeki yolların açılması için elbirliği ile güzel çalışmalar yapıyorlar. 7/24 saat esasına göre çalışmalarını yürüten ekiplerimiz ile birlikte trafiğin sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlemesi için mücadele eden jandarma ve emniyet trafik ekiplerimize teşekkür ediyorum. Amacımız en iyi şekilde halkımıza hizmet etmek." dedi.

Covid-19 ile mücadele noktasında da muhtarlara uyarılarda bulunan Vali Işık, Karaman'ın vaka artışı yaşanan iller olduğunu anımsatarak, muhtarlardan bölgelerindeki vatandaşları maske, mesafe ve aşı konularında uyarılarını artırmalarını istedi.

Vali Işık konuşmasında muhtarlardan kendi bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları mutlaka tespit ederek ivedilikle ilgili resmi kurumlara bilgi vermelerini de istedi.

Covid-19 salgını ile mücadele ve aşılama çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, mahalle muhtarlarına bölgelerinde almaları gereken tedbirler ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Vali Işık'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.