Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında merkez mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Işık, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarlara pandemi sürecinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Son zamanlarda salgının yayılma hızının arttığına dikkati çeken Işık, "Dünya genelinde büyük bir artış var. Biz bu artışın yavaş yavaş ülkemize ve ilimize doğru yayılacağı endişesindeyiz. Her ne kadar vakaların azaldığı gözükse de yapmış olduğumuz değerlendirmelerde salgının ilerde tekrar artışa geçebileceği endişesi taşıyoruz." dedi.

Işık, eğitimin önemine vurgu yaparak, okullardaki eğitimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam edebilmesi için bu mücadelenin hep birlikte yürütüleceğini belirtti.