Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Vali Işık, Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, salgının yayılımının düşmesinde muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edilmesini isteyen Işık, şunları kaydetti:

"Şu an yüzde 60 civarında olan aşılama çalışmaları ile birlikte salgının yayılımını düşürülebileceği, aşılama çalışmalarının belli bir seviyeye ulaşması durumunda ilimizin büyük bir tehditten kurtulabileceği konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Tabi ki burada hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ancak aşı karşıtı insanların tutumu şüphesiz bir tedirginlik meydana getiriyor. Sizlere yine bu konuda da önemli görevler düşüyor. Bölgenizde yaşayan insanların bu konudaki olumsuz duygu ve endişelerini ortadan kaldırabilmek için sağlık ekiplerimizden destek alabiliriz. Bu aşılama çalışmalarını bir an önce tamamlamamız gerekiyor."

Toplantı mahalle muhtarlarının mevcut sorun ve taleplerine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirildi.