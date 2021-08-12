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Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı

12.08.2021 17:11
Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Karaman merkeze bağlı 93 köy muhtarının katıldığı muhtarlar toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Karaman merkeze bağlı 93 köy muhtarının katıldığı muhtarlar toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Lütfi Elvan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantısına Vali Işık'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mustafa Aşkan, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Yelek, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, kurum müdürleriyle merkeze bağlı 93 köyün muhtarı katıldı.

Valilik İdare ve Denetim Müdürü Abdullah Şahiner'in verdiği hizmet içi eğitimin ardından toplantı, Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş'ün orman yangınları hakkında yaptığı sunum, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş'ın anız yangınları hakkında yaptığı sunum, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Müdür Vekili Abdullah İşbitiren'in yangın anında yapılması gerekenler hakkında yaptığı sunum ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun'un Kovid-19 vakalarının artışı ve aşılama çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmelerle devam etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Işık, Karaman'da son dönemde başlayan 2 yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

Karaman'da gerek Orman İdaresi'nin özverili çalışmaları gerekse vatandaşların duyarlılığı sayesinde orman yangınlarının çevreye yayılmadan söndürüldüğünü dile getiren Işık, "Risk henüz geçmedi. 15 Eylül'e kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor. Orman yangınlarına karşı neler yapabiliriz? Bilhassa siz muhtarlara düşen görev, köyünüze gelen yabancıları çok iyi gözlemlemek. Şüphelendiğiniz kişiyi derhal jandarmamıza bildirin. Bunları gözlemlemek, köye gireni çıkanı takip etmek, bir olumsuzluk gördüğünüzde ilgili mercilere bildirmek zaten sizin asli göreviniz." diye konuştu.

Toplantının devam eden kısmında kentte Kovid-19 vakalarına ilişkin bilgi veren Işık şunları kaydetti:

"Son zamanlarda hakikaten bizim üç vaka sayısına düştüğümüz günler oldu ama şu an maalesef 80 civarında ilerliyor. Çok yükseklerdeyiz. Neden böyle oldu? Temmuz ayından sonra başlayan normalleşmenin farklı algılanması nedeniyle hepimiz tedbiri elden bıraktık ve bu gevşeme sonucu da bu sinsi hastalık yeniden yayılmaya başladı. Salgının önüne geçmenin tek silahı gerçekten de aşı. Ben bunu şöyle gözlemledim; aşı oranımız arttığı zaman ve bu tedbirlerde devam ettiğimiz süre içinde ölen kişi sayımız iki ay boyunca standart, aynı sayıda kaldı. Ne zaman aşılama hızımız düştü, bir de bu tedbirleri Temmuz ayından sonra bıraktık, ölen kişi sayımız son iki üç gündür artmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğümüzün planladığı şekilde aşı için köylere gidilecek. Sizler de lütfen köyünüzde yaşayan vatandaşlarımızı aşıya teşvik edin."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika


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