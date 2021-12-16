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Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı

16.12.2021 10:19
Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Karaman'da muhtarlar toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman'da muhtarlar toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının ilk bölümünde İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik Mekansal Adres Kayıt Sisteminin amacı, işleyişi ve temel özellikleri ile birlikte sistemin e-devlet üzerindeki uygulamalarını içeren bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Valilik İl Yazı işleri Müdürlüğünce metruk binaların durumuna ilişkin yapılan sunumun ardından program KADEM Karaman il temsilciliğinin kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme eğitimi ile devam etti.

Toplantıda Vali Işık, kadına şiddet konusunda kurumlar arasındaki iş birliği sayesinde özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yanı sıra Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından çok güzel çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Yapılan bu çalışmalarla kadınlara yönelik olarak aile içi şiddet başta olmak üzere anında olaya intikal edildiğini ve şiddetin önlenmesine yönelik gerekli tedbirler anında alındığını ifade eden Vali Işık, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere elbette ki şiddetin farklı nedenleri var. Fizyolojik, biyolojik ve sosyolojik anlamda şiddetin farklı türleri var. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki suçun önlenmesi amacıyla biz elimizden geleni yapıyoruz ve konunun en yakın takipçisi olarak yapmaya devam edeceğiz. Bir yandan da eğitime yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece sokaktaki kadına yönelik şiddet yok biliyorsunuz. Farklı zamanlarda ve ortamlarda da şiddet yaşanıyor maalesef. Farklı boyutları olan bir olay şiddet. Bunu engellemek içinde çok yönlü çalışmalarımızı sürdürmek gerekiyor. Dolayısıyla ilgili kurumlarımızın yanı sıra hepimize düşen önemli görevler var. Bunu elbirliği içerisinde her kesimin paydaş olduğu bir ortamda çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla muhtarlarımızda yaşadıkları çevrede bu tür olayların yaşanması durumunda ilgili kurumlara gerekli bilgileri vermesin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Konuşmasında koronavirüs ile mücadelesine de değinen Vali Işık, "Koronavirüs ile mücadelemiz henüz bitmiş değil. Maalesef sanki salgın bitmişçesine bir rehavetin içerisine girdik. Özellikle son dönemde koronavirüs dediğimiz hastalığın farklı türleri ortaya çıkmaya başladı. Koronavirüs artık deri değiştirir gibi şekil değiştirmeye başladı. Bu yüzden özellikle maske, mesafe ve temizlik konularında halkımızı uyarmanızı, mahallerinizde hastalığın yayılmasını önlemek için geçmişte olduğu bugün de aynı desteği bize vermenizi bekliyoruz. Bugüne kadar sizlerle birlikte elbirliği içerisinde mücadelenin başarıya ulaşmasında sizlerin desteği önemli katkı sağladı. Mücadelemizin hedefine ulaşması için bundan sonra da aynı birlikteliği devam ettirmemiz çok önemli ." dedi.

Kış ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit edilerek ilgili kurumlara bildirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini isteyen Vali Işık, zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın mağdur olmadan daha rahat bir kış geçirebilmeleri için gereken tedbirlerin alınması ve bu konuda çalışmaların yürütülmesini istedi.

Vali Işık, aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı muhtarlardan duyarlı olmalarını ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyete maruz kalmamaları konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

İlgili kurum müdürlerinin hazır bulunduğu muhtarlar toplantısı soru cevap bölümün ardından görüş ve temennilerle sona erdi.

Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Mehmet Alpaslan Işık, Koronavirüs, Piri Reis, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika


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