Karaman'da muhtarlara çevre sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Karaman'da muhtarlara çevre sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı

14.04.2021 14:25
Karaman'da muhtarlara çevre sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı, System.String[]

Karaman merkeze bağlı İlimiz merkeze bağlı köy muhtarları salgın nedeniyle Ramazan ayında alınacak önlemler hakkında bilgilendirildi.

Karaman merkeze bağlı İlimiz merkeze bağlı köy muhtarları salgın nedeniyle Ramazan ayında alınacak önlemler hakkında bilgilendirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Işık, koronavirüs salgınıyla ilgili artışın devam ettiğini ve yeni tedbirlerin alındığını belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla köylerde toplu iftar, teravih namazı ve toplu faaliyetler yapılmasına müsaade edilmemesi konusunda muhtarlara uyarılarda bulunan Işık, şunları kaydetti:

"İlimizin vaka sayısına göre ülke sıralamasında çok kötü durumda değil. Fakat salgın çok çabuk yayılıyor. Tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından sıkı bir şekilde uymaya devam edilmesi önemli. Hep birlikte yapacağız mücadele bunun üstesinden gelebiliriz. Bu mücadelede köylerimizde sizlerin yapacakları çalışmaları önemsiyoruz."

İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun'un koronavirüs salgınıyla ilgili muhtarlara bilgilendirmelerde bulunmasıyla devam eden toplantıda daha sonra Halk Sağlığı Başkan Yarımcısı Dr. İnanç İkbal Çolakoğlu tarafından 442 Sayılı Köy Kanununa göre muhtarlıkların ve ihtiyar heyetlerinin Çevre Sağlığıyla ilgili görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantının devam eden bölümünde köy muhtarlarına söz vererek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Işık, köy ve köy halkının mevcut sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması noktasında ilgili kurum temsilcilerinden gereken çalışmaları yapmalarını istedi.

Toplantıya Vali Işık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oğuzhan, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır, İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır, Valilik İdare ve Denetim Müdürü Abdullah Şahiner, kurum müdürleri ile köy muhtarları katıldı.

Mehmet Alpaslan Işık, Teravih Namazı, Ramazan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da muhtarlara çevre sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


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